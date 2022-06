Leao, il Milan ha un’arma in più: c’è una clausola che si vuole alzare ancora (Di sabato 4 giugno 2022) Il Milan non vuole farsi scappare Rafael Leao. C'è la volontà di alzare ulteriormente la clausola da 150 milioni di euro: le ultime news Leggi su pianetamilan (Di sabato 4 giugno 2022) Ilnonfarsi scappare Rafael. C'è la volontà diulteriormente lada 150 milioni di euro: le ultime news

Advertising

AntoVitiello : #Leao ad Abola: 'Al #Milan mi sento a casa. Ho altri due anni di contratto. Intoccabile? Sono felice di queste paro… - Gazzetta_it : 'Vi racconto lo scudetto, è stato un Milan capolavoro': l’intervista esclusiva a Paolo Maldini #Milan - Spina14_acm : @Lorenzo11122 Perché se bloccavi Leao e Theo bloccavi il Milan Per questo serve necessariamente uno come Leao a des… - Ernesto32919298 : RT @Ernesto32919298: Ravezzani una vera merda. Oggi Inter domani Milan. Due piedi in una scarpa, da sempre vs Juventus Napoli Roma Lazio e… - PianetaMilan : #Leao, il #Milan ha un’arma in più: c’è una clausola che si vuole alzare ancora #ACMilan #SempreMilan -