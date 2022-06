La prima varietà di grano duro per il settore biologico è stata chiamata 'Inizio' (Di sabato 4 giugno 2022) AGI - Sarà per via del Covid-19, della spirale inflattiva in seguito ai rincari energetici e all'aumento dei prezzi al consumo, indotti anche dalla guerra in Ucraina, sarà la crisi del grano o sarà – più in generale – anche solo per via che la perdita di specie agricole si colloca come uno dei fattori della complessiva crisi ambientale, sta di fatto che la ricerca per lo sviluppo dell'agricoltura biologica sta avendo un'accelerazione notevole con un vero e proprio balzo in avanti. E c'è chi è pronto a giurare che è solo l'Inizio. Tant'è che per arginare la crisi ambientale ed invertire la rotta è stata di recente selezionata la prima varietà di grano duro per il settore biologico, nata dall'incrocio di varietà di ... Leggi su agi (Di sabato 4 giugno 2022) AGI - Sarà per via del Covid-19, della spirale inflattiva in seguito ai rincari energetici e all'aumento dei prezzi al consumo, indotti anche dalla guerra in Ucraina, sarà la crisi delo sarà – più in generale – anche solo per via che la perdita di specie agricole si colloca come uno dei fattori della complessiva crisi ambientale, sta di fatto che la ricerca per lo sviluppo dell'agricoltura biologica sta avendo un'accelerazione notevole con un vero e proprio balzo in avanti. E c'è chi è pronto a giurare che è solo l'. Tant'è che per arginare la crisi ambientale ed invertire la rotta èdi recente selezionata ladiper il, nata dall'incrocio didi ...

Advertising

angelomangiante : +++ROLAND GARROS. PRIMA SEMIFINALE IN CARRIERA IN UNO SLAM PER MARTINA TREVISAN+++ Battuta 6-2 6-7 6-3 la Fernande… - sulsitodisimone : La prima varietà di grano duro per il settore biologico è stata chiamata 'Inizio' - emmygrams2 : RT @MustErminea: Questo è il regalo di mio padre. Questa varietà di roselline fu piantata un mese prima che lasciasse questo mondo. In un a… - mony_carmy : Paolo Maldini con cui ho scoperto il calcio e me ne sono innamorata (e la mia prima squadra del cuore era proprio i… - maola_varalli : RT @Nicola_Bressi: Prima colazione, primo lampone (di quest'anno). La selezione artificiale umana sul Lampone Selvatico (Rubus idaeus) ha p… -