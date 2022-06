Jacobs non molla: ecco come prosegue la riabilitazione (Di sabato 4 giugno 2022) Un problema muscolare lo ha costretto a rinunciare alle gare di Roma e Oslo. Ma Marcell Jacobs non si è fermato un attimo: ecco come prosegue la riabilitazione per recuperare dall'infortunio Leggi su video.gazzetta (Di sabato 4 giugno 2022) Un problema muscolare lo ha costretto a rinunciare alle gare di Roma e Oslo. Ma Marcellnon si è fermato un attimo:laper recuperare dall'infortunio

Advertising

annaguaita : @kikinouri Non confonda il voto nella Legislatura statale con quello federale. Lo Stato di New York ha votato la su… - ThE_ReAl_TiNkY : @nicosalee Lui mi ha detto che non rinnova. Jacobs si sta gustando il SOLE mentre Renato lo si vede già da come ha… - kikinouri : @annaguaita Lo Stato di New York ha approvato giovedì una legge sul controllo delle armi votato anche dai repubblic… - DoctorBrs : RT @annaguaita: ?? Il partito repubblicano non perdona i membri che vogliono maggior controllo sulle #armi: Chris Jacobs, del collegio di #… - Itz_Reby : RT @annaguaita: ?? Il partito repubblicano non perdona i membri che vogliono maggior controllo sulle #armi: Chris Jacobs, del collegio di #… -