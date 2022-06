(Di sabato 4 giugno 2022) “La sicurezza del” con Michele Groppi fondatore di “The International Team for the Study of Security” Verona. Il dottor Michele Groppi è docente di Challenges to the International Order presso il Defence Studies Department (DSD), King's College London.Ha conseguito la laurea presso la Stanford University (Honors) in Relazioni Internazionali con una tesi incentrata sul commercio e il conflitto israelo-palestinese. Dopo essersi trasferito in Israele, ha conseguito un MA (Summa Cum Laude) presso il Centro interdisciplinare, Herzliya, in Counter-Terrorism and Homeland Security. Con lui abbiamo parlato della guerra ine del rischio che a fine conflitto Kiev diventi una sorta supermercato, della rinascita dell’Isis nel “Siraq” e in Africa, e i rischi per l’Europa.

Advertising

marattin : Domani alle 17 al Centro Congressi Le Stelline di Milano. I saluti del sindaco @BeppeSala. La mia relazione introdu… - Pres_Casellati : Da stasera al tramonto di domani Palazzo Madama di tinge di rosso per la Giornata Mondiale della #sclerosimultipla,… - SkySportF1 : ?? La top 10 in griglia domani nel GP di Monaco, alle 15 LIVE su Sky Sport F1 e Sky Sport 4K I risultati delle quali… - Radio1Rai : Domani alle 9.05 @mt_lamberti conduce #Vittoria: #moda e #inclusione. Con @BenedettaDeLuka, influencer, modella e p… - Noninfluente : RT @mayafterdark: finalmente messo a cuocere delle robine fatte con la pasta fimo mesi fa. se vengono bene, domani ne faccio quarantasette… -

Panorama

Trovatesoluzioni per rilassarvi e distendervi, fate qualcosa che restituisca la chiarezza mentale! OroscopoSagittario 5 giugno: amore In coppia: sfruttate questa giornata per ...L'intuito per il denaro e per gli affari è eccellente e sarete in grado di prenderedecisioni con determinazione. Oroscopotoro amore In coppia: navigate in un mare di felicità. Non ... Il domani delle armi in Ucraina Fabio Quartararo esprime il proprio parere alla stampa al termine delle qualifiche del Gran Premio della Catalogna, nona competizione del Motomondiale 2022. Il centauro della Yamaha chiuderà domani la ...Tutto è tornato come prima, anzi di più, al festival degli Artisti in Piazza di Pennabilli, la città delle arti performative di strada ... e così sarà anche oggi e domani, quinto e ultimo giorno di ...