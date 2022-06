Il dilemma di Conte e il tour elettorale più inutile della storia (Di sabato 4 giugno 2022) Non si era ancora mai vista una campagna elettorale a sostegno di nessuno: ma Giuseppe Conte ha infranto anche il record del tour elettorale più inutile della storia. Il fatto è che da giorni l’avvocato di Volturara Appula se ne va in giro per l’Italia toccando soprattutto centri piccoli per sostenere quei pochi grillini candidati a sindaco oppure in città più grandi dove il candidato è immancabilmente del Partito democratico o comunque non suo, non essendoci nessun grillino nei 26 capoluoghi chiamati al voto. Talvolta accolto da Contestazioni (Jesi, per esempio), l’ex presidente del Consiglio si trastulla stringendo le mani dei pochi militanti pentastellati che ancora resistono nel bunker delle loro fantasie pregresse, dalla scatoletta di tonno ... Leggi su linkiesta (Di sabato 4 giugno 2022) Non si era ancora mai vista una campagnaa sostegno di nessuno: ma Giuseppeha infranto anche il record delpiù. Il fatto è che da giorni l’avvocato di Volturara Appula se ne va in giro per l’Italia toccando soprattutto centri piccoli per sostenere quei pochi grillini candidati a sindaco oppure in città più grandi dove il candidato è immancabilmente del Partito democratico o comunque non suo, non essendoci nessun grillino nei 26 capoluoghi chiamati al voto. Talvolta accolto dastazioni (Jesi, per esempio), l’ex presidente del Consiglio si trastulla stringendo le mani dei pochi militanti pentastellati che ancora resistono nel bunker delle loro fantasie pregresse, dalla scatoletta di tonno ...

