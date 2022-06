Ex corteggiatore di Uomini e Donne punta Jessica Selassiè: “Mi sembra che sia libera”, la risposta è nel meme di Laura Pausini (Di sabato 4 giugno 2022) Alessandro Verdolini torna alla carica e parla ancora di Jessica Selassiè. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne (durante il trono di Andrea Nicole Conte) aveva già “puntato” la vincitrice del Grande Fratello Vip mesi fa. Ex di Uomini e Donne “punta” Jessica Selassiè: “Mi sembra che sia libera…” Tra le pagine di Eva Tremila, Alessandro... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 4 giugno 2022) Alessandro Verdolini torna alla carica e parla ancora di. L’exdi(durante il trono di Andrea Nicole Conte) aveva già “to” la vincitrice del Grande Fratello Vip mesi fa. Ex di: “Miche sia…” Tra le pagine di Eva Tremila, Alessandro... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

