Elton John a Milano 2022: scaletta delle canzoni e orari del concerto a San Siro (Di sabato 4 giugno 2022) Elton John a Milano 2022: la rock star è in giro per il mondo per il suo probabile tour. Quindi San Siro, in sabato 4 giugno 2022, rappresenta l’ultima occasione di sentire e vedere il cantante live in Italia. Elton John a Milano 2022: scaletta delle canzoni Elton John sabato 4 giugno 2022 è in concerto allo Stadio San Siro di Milano. Secondo quanto trapela, il Farewell Yellow Brick Road The Final Tour dovrebbe essere il suo ultimo giro di concerti nel mondo e dunque la sua ultima volta in Italia. Dopo aver cantato per il Giubileo di Platino a Buckingham Palace dalla ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 4 giugno 2022): la rock star è in giro per il mondo per il suo probabile tour. Quindi San, in sabato 4 giugno, rappresenta l’ultima occasione di sentire e vedere il cantante live in Italia.sabato 4 giugnoè inallo Stadio Sandi. Secondo quanto trapela, il Farewell Yellow Brick Road The Final Tour dovrebbe essere il suo ultimo giro di concerti nel mondo e dunque la sua ultima volta in Italia. Dopo aver cantato per il Giubileo di Platino a Buckingham Palace dalla ...

11mici : Elton John in concerto a San Siro…resto a casa ad ascoltarlo o esco??? - GabrieleCrudele : RT @georgecoast: Era “Elton John”. (E comunque no ??) - georgecoast : Era “Elton John”. (E comunque no ??) - loris_assi : RT @infoitcultura: Elton John ritorna in Italia per l'unica data italiana a Milano il 4 giugno 2022 - goIdcloset : non io che ignoro l’esistenza della sessione estiva e vado al concerto di elton john -