“È stata uccisa” Antonella trovata morta in casa | poi la scoperta choc | lascia una figlia di 12 anni

Ancora da chiarire i contorni dell'omicidio di una docente italiana in Inghilterra. Aveva 52 anni ed era madre di una ragazza di 12. Tuttavia le autorità sono convinte che ad ucciderla è stato il marito. L'omicidio si è consumato a Wickham Road, una zona residenziale nel borgo di Colchester, nella contea dell'Essex. A perdere la vita una donna di origini bresciane, Antonella Castelvedere, che viveva da 25 anni in Inghilterra e insegnava nella prestigiosa Università dell'Essex. Antonella Castelvedere era originaria di Bagnolo Mella, paese del Bresciano, dove vivono il fratello e i genitori. A confermare la notizia della morte della donna per mano del marito è stato un cugino. "Sarà tornata in Italia forse un paio di volte – ha dichiarato al Giornale di Brescia – da quando aveva deciso di trasferirsi Oltremanica".

