Calciomercato.com: Deulofeu al Napoli, trattativa vicina alla chiusura (Di sabato 4 giugno 2022) Non solo Kvaratskheila: secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Napoli ha intenzione di fare un altro colpo per rinforzare la fascia sinistra e si tratta di Gerard Deulofeu, funambolica ala scuola Barcellona finalmente sbocciata in questa stagione all’Udinese, impreziosita da ben 13 gol e 5 assist in campionato. Ebbene, Deulofeu è vicinissimo al Napoli. L’accordo tra lo spagnolo e i partenopei è ben saldo: contratto pluriennale, stipendio nei parametri da due milioni di euro a stagione più bonus legati a risultati di squadra e individuali. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, il «canterano», oramai ventottenne, è ansioso di giocare giocare al Diego Armando Maradona, considera il Napoli la sua priorità. C’è da trovare l’accordo con l’Udinese, ma si ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 4 giugno 2022) Non solo Kvaratskheila: secondo quanto riportato da.com, ilha intenzione di fare un altro colpo per rinforzare la fascia sinistra e si tratta di Gerard, funambolica ala scuola Barcellona finalmente sbocciata in questa stagione all’Udinese, impreziosita da ben 13 gol e 5 assist in campionato. Ebbene,è vicinissimo al. L’accordo tra lo spagnolo e i partenopei è ben saldo: contratto pluriennale, stipendio nei parametri da due milioni di euro a stagione più bonus legati a risultati di squadra e individuali. Secondo quanto raccolto da.com, il «canterano», oramai ventottenne, è ansioso di giocare giocare al Diego Armando Maradona, considera illa sua priorità. C’è da trovare l’accordo con l’Udinese, ma si ...

