Ascolti TV | dati Auditel di ieri | venerdì 3 giugno 2022

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 4 giugno 2022)tv: idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la serata speciale DallArena Lucio ha totalizzato in media 3781 spettatori (25.31% di share); su Canale5 la serie tv New Amsterdam ha avuto 1790 spettatori (share 10.19%) nel primo episodio e 1390 (8.57%) nel secondo. Il film Il ricco, il povero e il maggiordomo su Italia1 ha ottenuto 1051 spettatori (6.28%); su Rai2 l’episodio del telefilm NCIS ha interessato 1008 spettatori (5.65%) e quello di NCIS Hawai’i 752 (4.54%); il film Non succede, ma se succede… su Rai3 ha conquistato 625 spettatori (3.76%). Su Rete4 la puntata del programma Quarto Grado ha ...