Aeronautica | Di Maio in visita allo stabilimento Dema di Somma Vesuviana

Leggi su ildenaro

(Di sabato 4 giugno 2022) Il ministro degli Esteri, Luigi Di, hato questa mattina la sede operativa didel gruppo “S.p.A.“, azienda leader nel settore aeronautico che progetta, industrializza e assembla strutture aeronautiche per i principali player del settore a livello internazionale. Il Gruppo, con oltre 600 dipendenti, conta quattro stabilimenti produttivi a(Napoli), Paolisi (Benevento) e Brindisi, oltre a “Aeronautics”, centro di ricerca e sviluppo con sede a Montréal (Canada). Nel corso dell’incontro – si legge in una nota – il presidente e amministratore delegato di, Renato Vaghi, ha sottolineato il momento di grande fermento del mercato, irrefutabilmente favorevole per il rilancio dell’Azienda ...