Il governo di Colombo ha disposto il fermo e il sequestro di un volo civiledella compagnia ... L'udienza per il rilascio dell'è stata fissata per il prossimo 8 giugno. Nel frattempo, i 200 ...Le manovre tattiche si svolgeranno poi nel Mar Baltico e nello spaziodella regione, per concludersi a Kiel, in Germania. Saranno coinvolti oltre 4.000 militari, truppe d'assalto marittimo, più ... Aereo russo con 200 passeggeri a bordo fatto atterrare e sequestrato, tensione tra Mosca e Sri Lanka Mar Baltico, Nato con Finlandia e Svezia alle esercitazioni militari: 60 aerei, 40 navi di fronte all'orso russo ...Le autorità di Colombo hanno impedito a un volo Aeroflot russo di decollare per raggiungere Mosca a seguito di un contenzioso con una società irlandese ...