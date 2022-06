A Roma torna “Il Cinema in Piazza” ed è un successo: la prima serata con Pietro Castellitto e Valerio Lundini – Video (Di sabato 4 giugno 2022) Per l’ottavo anno consecutivo a Roma si vive il Cinema italiano ed internazionale. L’evento Il Cinema in Piazza torna e quest’anno senza restrizioni e prenotazioni. “Dal 3 giugno al 31 luglio proietteremo i film gratuitamente. Il 9 aprirà la arena della Cervelletta con l’incontro pubblico tra la famiglia Regeni e la famiglia Paciolla”, ha raccontato il presidente dei Ragazzi del Cinema America, Valerio Carocci. Alla prima proiezione in Piazza San Cosimato ha partecipato anche il sindaco Roberto Gualtieri. “Una bellissima iniziativa che porta Cinema, cultura e aggregazione in tutta la città. La Piazza gremita è un bellissimo segnale”, ha detto il primo cittadino. “Oggi sono due volte felice perché ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 giugno 2022) Per l’ottavo anno consecutivo asi vive ilitaliano ed internazionale. L’evento Iline quest’anno senza restrizioni e prenotazioni. “Dal 3 giugno al 31 luglio proietteremo i film gratuitamente. Il 9 aprirà la arena della Cervelletta con l’incontro pubblico tra la famiglia Regeni e la famiglia Paciolla”, ha raccontato il presidente dei Ragazzi delAmerica,Carocci. Allaproiezione inSan Cosimato ha partecipato anche il sindaco Roberto Gualtieri. “Una bellissima iniziativa che porta, cultura e aggregazione in tutta la città. Lagremita è un bellissimo segnale”, ha detto il primo cittadino. “Oggi sono due volte felice perché ...

