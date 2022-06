Zaniolo: la Roma aspetta settembre per il rinnovo: Milan e Juve attendono (Di venerdì 3 giugno 2022) Milan e Juventus continuano a seguire Zaniolo: l’attaccante giallorosso si aspettava il rinnovo immediato, ma la Roma aspetta settembre Nella giornata odierna Zaniolo è tornato ad essere un nome caldo per la Juve e il Milan. Secondo quanto detto da Manuele Baiocchini a Sky Sport 24, infatti, il fantasista si sarebbe aspettato subito il rinnovo da parte della Roma dopo la stagione positiva chiusa col gol decisivo in finale di Conference League. Il club, invece, ha deciso di rinviare il discorso a settembre e questa scelta potrebbe non essergli andata a genio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 giugno 2022)ntus continuano a seguire: l’attaccante giallorosso siva ilimmediato, ma laNella giornata odiernaè tornato ad essere un nome caldo per lae il. Secondo quanto detto da Manuele Baiocchini a Sky Sport 24, infatti, il fantasista si sarebbeto subito ilda parte delladopo la stagione positiva chiusa col gol decisivo in finale di Conference League. Il club, invece, ha deciso di rinviare il discorso ae questa scelta potrebbe non essergli andata a genio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

