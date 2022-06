Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 3 giugno 2022)DEL 2 GIUGNOORE 12:20 MARCO CILUFFO BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON GLI AGGIORNAMENTI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLASEMPRE CODE PER CHI SI DIRIGE VERSO TERAMO SULL AUTOSTRADA A24 PER LAVORI TRA LE USCITA CASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA SEMPRE PER CANTIERI CODE SULLA PONTINA ALTEZZA CASALAZZARA VERSO IL RACCORDO SRIMANIAMO SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE è LA CAUSA DI CODE IN CARREGIATA INTERNA TRA LAURENTINA E LO SVINCOLO COLOMBO UN ALTRO INCIDENTE è SEGNALATO SULLA TANGEZIALE CON LUNGHE CODE NELLE DUE DIREZIONI SIAMO ALTEZZA DELLO SVINCOLO CON LA VIA SALARIA SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO PER TRAFFICO TRA LE LOCALITA OLGIATA E LA STORTA E PIU AVANTI ALTEZZA LA GIUSTINIANA TUTTO IN DIREZIONE DEL RACCORDO INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA VIA AURELIA IN DIREZIONE DI ...