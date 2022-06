Ultime Notizie Roma del 03-06-2022 ore 20:10 (Di venerdì 3 giugno 2022) Romadailynews radiogiornale per ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione ancora Ester in apertura non ha senso discutere di incontro tra i presidenti Russo e ucraino dice la portavoce del Ministero degli Esteri del Cremlino e si è pronta il dialogo Ma ci vuole rispetto precisa Nedved tenere conto di sovranità e preoccupazioni Russia è il portavoce del Cremlino petscop spiega che alcuni risultati sono arrivati che si va avanti fino al raggiungimento di tutti gli obiettivi replica in diretta del presidente ucraino zielinski la vittoria sarà nostra intanto mosca che l’aiuti a Pechino malatina non vuole violare le sanzioni scrive il Washington Post data si riferisce due giornalisti routers feriti severodonetsk dal fuoco ucraino la cronaca linea bloccata e ritardi per un incidente oggi a Roma ad un treno ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 3 giugno 2022)dailynews radiogiornale per ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione ancora Ester in apertura non ha senso discutere di incontro tra i presidenti Russo e ucraino dice la portavoce del Ministero degli Esteri del Cremlino e si è pronta il dialogo Ma ci vuole rispetto precisa Nedved tenere conto di sovranità e preoccupazioni Russia è il portavoce del Cremlino petscop spiega che alcuni risultati sono arrivati che si va avanti fino al raggiungimento di tutti gli obiettivi replica in diretta del presidente ucraino zielinski la vittoria sarà nostra intanto mosca che l’aiuti a Pechino malatina non vuole violare le sanzioni scrive il Washington Post data si riferisce due giornalisti routers feriti severodonetsk dal fuoco ucraino la cronaca linea bloccata e ritardi per un incidente oggi aad un treno ...

