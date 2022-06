Tajani | Forza Italia non è caserma | ma no divisioni su linea

(Di venerdì 3 giugno 2022) "non è una, i dibattiti ci sono in tutti i partiti, non c'è alcuna divisione sulladella politica interna e della politica estera". Lo ha detto il vice presidente azzurro ...

Advertising

Tangotredici : @ItaliaViva @elenabonetti Già fatta da tempo.Alle elezioni politiche la renderete ufficiale: Forza Italiaviva,sarà… - AntonioBonaser2 : @Leoni_Simo @fi_giovani @EPP @forza_italia @Antonio_Tajani @marco_bestetti @AlessioPagliacc @marcoparroccini… - AntonioBonaser2 : @marco_bestetti @fi_giovani @forza_italia @EPP @EPPGroup @Antonio_Tajani @RobertaMetsola Orgoglio: un fondatore che… - andreadisorte : Con @LiciaRonzulli per fare chiarezza sul centrodestra a #Viterbo. Era la spinta giusta, che aspettavamo. Noi ci c… - mariavenera2 : RT @mandelli_andrea: La rielezione di @Antonio_Tajani a vicepresidente del @EPP dà lustro non solo a @forza_italia ma a tutto il Paese. A A… -

... c'è sempre stata perfetta sintonia con i rappresentanti diItalia al governo" e tutte le decisioni sono state prese "insieme" ha concluso. 3 giugno 2022... aderisce 'senza nulla chiedere' aItalia. A darne l'annuncio con 'grande soddisfazione e grande piacere' in una conferenza stampa il coordinatore Antonio, spiegando che con lei ...Roma, 3 giu. (askanews) - 'Forza Italia non è una caserma, i dibattiti ci sono in tutti i partiti, non c'è alcuna divisione sulla linea ...Roma, 3 giu. (askanews) - "Ancora congratulazioni ed un grandissimo in bocca al lupo ad Antonio Tajani, rieletto vicepresidente del Partito popolare europeo. Un riconoscimento importante e meritato, a ...