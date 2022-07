Sequestra figlio appena nato: denunciato e sottoposto a Tso (Di venerdì 3 giugno 2022) Il 33enne, come informa IlGiorno , è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di indicazioni sull'identità personale e abuso dei mezzi di correzione, Inoltre è stato sottoposto a ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 3 giugno 2022) Il 33enne, come informa IlGiorno , è statoper resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di indicazioni sull'identità personale e abuso dei mezzi di correzione, Inoltre è statoa ...

Pubblicità

fanpage : Ha picchiato la moglie a sangue e ha sequestrato il figlio di 6 anni per portarlo con sé all’estero. - occhio_notizie : 'Me ne vado in Francia con il bambino e non lo vedrai mai più', aveva minacciato - cristinareggini : #violenza contro le donne #Genova Massacra la moglie e scappa con il figlio. La fuga dura 150 chilometri - telodogratis : Massacra la moglie, sequestra il figlio di 6 anni e fugge: “Non lo vedrai mai più” - Lvr_Fox_Sede : RT @genovatoday: Massacra la moglie e scappa con il figlio. La fuga dura 150 chilometri -