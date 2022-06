Quattro morti e due feriti in uno scontro frontale ad Alessandria (Di venerdì 3 giugno 2022) AGI - Ammonta a quattri persone decedute e due feriti il bilancio di un gravissimo incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio, intorno alle 14.30, a Strevi, in provincia di Alessandria. A scontrarsi frontalmente sono stati un furgone e un camion che percorrevano il tratto di superstrada tra le due rotonde della strada provinciale 30. I feriti, entrambi in codice rosso, sono stati trasportati uno all'ospedale di Alessandria e uno a Torino. Due i mezzi coinvolti: un furgone da 35 quintali e un mezzo di trasporto speciale specifico per i mercati. La strada teatro dello scontro è stata chiusa. Il traffico viene fatto defluire all'interno del paese. Sul posto presenti il 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale. Leggi su agi (Di venerdì 3 giugno 2022) AGI - Ammonta a quattri persone decedute e dueil bilancio di un gravissimo incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio, intorno alle 14.30, a Strevi, in provincia di. A scontrarsi frontalmente sono stati un furgone e un camion che percorrevano il tratto di superstrada tra le due rotonde della strada provinciale 30. I, entrambi in codice rosso, sono stati trasportati uno all'ospedale die uno a Torino. Due i mezzi coinvolti: un furgone da 35 quintali e un mezzo di trasporto speciale specifico per i mercati. La strada teatro delloè stata chiusa. Il traffico viene fatto defluire all'interno del paese. Sul posto presenti il 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale.

Advertising

fattoquotidiano : Quattro morti e dieci feriti: è il bilancio della strage avvenuta al secondo piano dell’ospedale St. Francis di Tul… - ilfoglio_it : Quattro milioni di morti per fame in sei mesi, il più grande massacro del XX secolo dopo la Shoah. L’Holodomor, la… - sulsitodisimone : Quattro morti e due feriti in uno scontro frontale ad Alessandria - Trentin0 : Scontro tra furgone e camion, quattro morti nell'Alessandrino. Coinvolto il mezzo di un girarrosto, al rientro dal… - DarthAvion : RT @NicoloZuliani: Una multa di 103 euro. Non so, secondo me doveva esserci almeno uno zero attaccato, ma va bene. -