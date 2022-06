Putin ha il cancro, a dirlo sono fonti dell’intelligence statunitense (Di venerdì 3 giugno 2022) , che confermano anche un attentato al leader del Cremlino Le condizioni di salute di Putin non sarebbero buone. Le voci che da tempo si susseguono sulla sua malattia sarebbero confermate dall’intelligence statunitense. A parlarne è un articolo di Newsweek, che cita tre fonti di alto livello. Secondo quanto si apprende Putin sarebbe malato di tumore, in una fase avanzata. Inoltre, il leader del Cremlino sarebbe stato sottoposto, nel mese di aprile a cure specifiche contro il cancro. Leggi anche: CASO GENOVESE, LA VITTIMA È INVALIDA AL 40%. NON POTRÀ PIÙ FARE LA MODELLA Secondo le fonti «l’isolamento del leader russo rende sempre più difficile capire in modo preciso le condizioni di salute del presidente russo», ma «al Cremlino, sentendo avvicinarsi la fine, la lotta di potere non è mai ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 3 giugno 2022) , che confermano anche un attentato al leader del Cremlino Le condizioni di salute dinon sarebbero buone. Le voci che da tempo si susseguono sulla sua malattia sarebbero confermate dall’intelligence. A parlarne è un articolo di Newsweek, che cita tredi alto livello. Secondo quanto si apprendesarebbe malato di tumore, in una fase avanzata. Inoltre, il leader del Cremlino sarebbe stato sottoposto, nel mese di aprile a cure specifiche contro il. Leggi anche: CASO GENOVESE, LA VITTIMA È INVALIDA AL 40%. NON POTRÀ PIÙ FARE LA MODELLA Secondo le«l’isolamento del leader russo rende sempre più difficile capire in modo preciso le condizioni di salute del presidente russo», ma «al Cremlino, sentendo avvicinarsi la fine, la lotta di potere non è mai ...

