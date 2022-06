Presidi: "Ragazzi impreparati, serve modello anglosassone" (Di venerdì 3 giugno 2022) Studenti sempre piu' impreparati e non solo a causa del Covid, scuola arretrata, diversita' di valutazione dei singoli studenti a seconda del programma svolto. Ecco perche' e' necessaria "una ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 giugno 2022) Studenti sempre piu'e non solo a causa del Covid, scuola arretrata, diversita' di valutazione dei singoli studenti a seconda del programma svolto. Ecco perche' e' necessaria "una ...

Advertising

FrancePadula67 : @pomeriggio5 Il @MIsocialTW deve mettere regole precise del dress code per tutti i livelli delle scuole e far tacer… - voceditalia : Presidi: “Ragazzi impreparati, serve modello anglosassone” - Rosalba80634721 : @utentesegreto21 Condivido il tuo punto di vista, per carità, ma bisogna trovarsi in mezzo... I ragazzi perderebber… - Marzia49148312 : ma davvero non si vergognano? E voi genitori, voi insegnanti, voi rettori, direttori, presidi? Possibile che nessun… - FrancePadula67 : @Corriere La scuola è luogo di lavoro anche per i ragazzi. Devono vestire in modo decente. E non va delegato ai pre… -