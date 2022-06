Orietta Berti al veleno: “Mi hanno trattata come un oggetto …” (Di venerdì 3 giugno 2022) Orietta Berti è sicuramente una delle più conosciute e apprezzate artiste italiane. Una donna che con la sua voce è riuscita a collezionare tantissimi successi e ad entrare nel cuore di migliaia di persone di ogni età e generazione. La nota cantante di recente si è lasciata intervistare da Pierluigi Diaco nel programma ‘Ti Sento’, e ha colto l’occasione per fare delle particolari rivelazioni sulla sua carriera. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza. Orietta Berti ospite di Pierluigi Diaco a ‘Ti Sento’ Lo scorso 1° giugno la celebre cantante italiana Orietta Berti ha spento ben 79 candeline ma nonostante l’età grazie alla sua splendida voce continua a collezionare successi. La Berti non è amata solamente dagli adulti ma anche dai ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 3 giugno 2022)è sicuramente una delle più conosciute e apprezzate artiste italiane. Una donna che con la sua voce è riuscita a collezionare tantissimi successi e ad entrare nel cuore di migliaia di persone di ogni età e generazione. La nota cantante di recente si è lasciata intervistare da Pierluigi Diaco nel programma ‘Ti Sento’, e ha colto l’occasione per fare delle particolari rivelazioni sulla sua carriera. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza.ospite di Pierluigi Diaco a ‘Ti Sento’ Lo scorso 1° giugno la celebre cantante italianaha spento ben 79 candeline ma nonostante l’età grazie alla sua splendida voce continua a collezionare successi. Lanon è amata solamente dagli adulti ma anche dai ...

