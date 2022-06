Musetti-Gigante in tv: data, orario, canale e diretta streaming Challenger Forlì 6 2022 (Di venerdì 3 giugno 2022) Lorenzo Musetti affronterà Matteo Gigante in occasione del match valido come semifinale del Challenger di Forlì 6 2022. Il tennista di Carrara ha beneficiato del ritiro di un infortunato Juan Manuel Cerundolo ai quarti, dopo aver perso il primo set e dominato il secondo; dal canto suo, il giovane atleta di Roma non ha lasciato scampo a Tomas Etcheverry, lasciando le briciole al più esperto e quotato argentino. Musetti risulta assolutamente favorito a discapito di Gigante, sebbene il carrarino non stia esprimendo il suo miglior tennis e il gioco mancino del capitolino possa insidiarlo. L’atteso derby azzurro a Forlì andrà in scena sabato 4 giugno, come secondo incontro sul Centrale a partire dalle ore 17.00 (dopo Passaro-Munar). La ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 giugno 2022) Lorenzoaffronterà Matteoin occasione del match valido come semifinale deldi. Il tennista di Carrara ha beneficiato del ritiro di un infortunato Juan Manuel Cerundolo ai quarti, dopo aver perso il primo set e dominato il secondo; dal canto suo, il giovane atleta di Roma non ha lasciato scampo a Tomas Etcheverry, lasciando le briciole al più esperto e quotato argentino.risulta assolutamente favorito a discapito di, sebbene il carrarino non stia esprimendo il suo miglior tennis e il gioco mancino del capitolino possa insidiarlo. L’atteso derby azzurro aandrà in scena sabato 4 giugno, come secondo incontro sul Centrale a partire dalle ore 17.00 (dopo Passaro-Munar). La ...

sportface2016 : #Musetti-#Gigante in tv: come e quando seguire la semifinale del #ChallengerForlì 2022 - Sebastiano73 : Tra #Musetti e #Gigante che si scontrano in semifinale dell'#AtpChallenger di #Forlì, io non posso che tifare… - sportface2016 : #ChallengerForlì 6 2022: #Musetti supera un infortunato #Cerundolo e attende #Gigante in semifinale - Ilsuperbo89 : Bel derby domani tra #Musetti che stasera purtroppo ha mal figurato, e #Gigante. Purtroppo la continuità non la riu… - tennisti_brutti : Tweet serio: Ci sembra chiaro che anche se Musetti stasera dovesse portarla a casa,domani con Gigante partirà sfavorito #vitadachallenger -