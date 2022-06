Mi vergogno di farmi vedere in bikini (Di venerdì 3 giugno 2022) Chi è negli anni più young vive un’età di profonda trasformazione. Siamo alla continua ricerca della nostra identità, anche fisica, alle prese con un corpo che cambia vistosamente e uno stato d’animo che va su e giù tipo un roller coaster di Gardaland. E siamo sempre in bilico tra vita reale e vita social, dove scorriamo centinaia di immagini – spesso modificate da filtri smart – che ci mostrano ragazze bellissime, occhi grandi, seno perfetto, vita sottile, capelli super-lunghi, sedere scultoreo. Per quanto ci sforziamo di pensare che siano finte e ritoccate, la realtà è che comunque sono delle star con migliaia di follower. E ci comunicano dei canoni di bellezza vincenti ai quali ci sentiamo “obbligate” a uniformarci, se non vogliamo rischiare di essere giudicate brutte o “strane”. Giudizi sempre in agguato L’estetica è importante, inutile negarlo. È un valore sociale, un bonus che ... Leggi su dilei (Di venerdì 3 giugno 2022) Chi è negli anni più young vive un’età di profonda trasformazione. Siamo alla continua ricerca della nostra identità, anche fisica, alle prese con un corpo che cambia vistosamente e uno stato d’animo che va su e giù tipo un roller coaster di Gardaland. E siamo sempre in bilico tra vita reale e vita social, dove scorriamo centinaia di immagini – spesso modificate da filtri smart – che ci mostrano ragazze bellissime, occhi grandi, seno perfetto, vita sottile, capelli super-lunghi, sedere scultoreo. Per quanto ci sforziamo di pensare che siano finte e ritoccate, la realtà è che comunque sono delle star con migliaia di follower. E ci comunicano dei canoni di bellezza vincenti ai quali ci sentiamo “obbligate” a uniformarci, se non vogliamo rischiare di essere giudicate brutte o “strane”. Giudizi sempre in agguato L’estetica è importante, inutile negarlo. È un valore sociale, un bonus che ...

