Matt Hardy: "Mi venne offerto il ruolo di Exalted One, ma…"

Si è più volte parlato, anche dopo la presentazione e la consolidazione di Brodie Lee, di chi l'AEW immaginò come primo e vero Exalted One; molte sono state le speculazioni, ed uno dei nomi più ricorrenti nella conversazione è quello di Matt Hardy, il quale ha rivelato nell'ultimo episodio del proprio podcast che gli venne inizialmente offerto il ruolo di leader del Dark Order che, però, rifiutò.

Il debutto di Broken Matt

"In realtà, all'inizio avevo varie opzioni per il debutto. Mi offrirono il ruolo di Exalted One col Dark Order. Mi venne offerto dai Bucks, e credo Tony fosse d'accordo con loro pensando che sarebbe stato un buon affare. Sicuramente, volevano indirizzare i ragazzi sulla ...

