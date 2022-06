“Massimo Giletti condurrà ‘Non è l’Arena’ dalla Piazza Rossa di Mosca” (Di venerdì 3 giugno 2022) Massimo Giletti condurrà “Non è l’Arena” dalla Piazza Rossa di Mosca. Il talk show, in onda la domenica sera su La7, si sposta in Russia, la notizia è anticipata dal Corriere della sera. La trasmissione sarebbe da tempo, non senza difficoltà, in fase organizzativa. Il giornalista torinese aveva già condotto una puntata da Odessa, in Ucraina, non senza polemiche e con l’accusa di “spettacolarizzare la guerra”. Per la trasferta moscovita si tratta per avere in diretta Marija Zakharova, la portavoce del ministro degli Esteri Sergej Lavrov, che nel corso di questi mesi di guerra ha sostenuto le ragioni del Cremlino: il 23 febbraio scorso è stata sanzionata dall’Unione europea “per aver promosso il dispiegamento di forze russe in Ucraina“. Dovrebbe prendere parte alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022)“Non è l’Arena”di. Il talk show, in onda la domenica sera su La7, si sposta in Russia, la notizia è anticipata dal Corriere della sera. La trasmissione sarebbe da tempo, non senza difficoltà, in fase organizzativa. Il giornalista torinese aveva già condotto una puntata da Odessa, in Ucraina, non senza polemiche e con l’accusa di “spettacolarizzare la guerra”. Per la trasferta moscovita si tratta per avere in diretta Marija Zakharova, la portavoce del ministro degli Esteri Sergej Lavrov, che nel corso di questi mesi di guerra ha sostenuto le ragioni del Cremlino: il 23 febbraio scorso è stata sanzionata dall’Unione europea “per aver promosso il dispiegamento di forze russe in Ucraina“. Dovrebbe prendere parte alla ...

