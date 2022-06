(Di venerdì 3 giugno 2022)DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il BMW Group festeggia il 100°versario del suodi. L’azienda produce i suoi prodotti come “Bayerische Motoren Werke” nel sito del distretto di Milbertshofen dal 1922. In occasione di un evento per l’versario, l’amministratore delegato Oliver Zipse ha dichiarato: “Il nostro, proprio nel cuore della metropoli di, ha sfidato gli elementi del tempo. Ciò è stato reso possibile dalle persone che hanno fatto evolvere questo sito, sempre con il giusto istinto per i tempi e, soprattutto, con uno sguardo chiaro al futuro”. Il sindaco Dieter Reiter ha parlato di un “forte impegno a favore dicome polo economico”. Tutto è iniziato con motori per aerei e ...

Advertising

Italpress : Lo stabilimento Bmw di Monaco compie 100 anni - lulopdotcom : #automotive #bmw Lo stabilimento BMW di Monaco compie 100 anni: 'Questo stabilimento è la nostra origine. E il nost… - My_Salute : I dipendenti dello stabilimento Avtotor di Kaliningrad, che assemblava le BMW, vengono ora inviati a raccogliere fragole, mirtilli e mele. -

Agenzia askanews

In collaborazione con il Centro di Ricerca e Innovazione (FIZ) delGroup, lodi Monaco è sempre stato un centro di eccellenza interno, in grado di diffondere le conoscenze sui ...La nuovaX1 sarà costruita nellodelGroup di Regensburg, dove per la prima volta usciranno da un'unica catena di montaggio modelli con motori termici, sistemi ibridi plug - in e ... Bmw, lo stabilimento di Monaco compie 100 anni MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) - Il BMW Group festeggia il 100° anniversario del suo stabilimento di Monaco. L'azienda produce i suoi prodotti c ...Compie un secolo di vita lo stabilimento BMW di Monaco, che per i primi trenta anni di attività produsse motori per aerei e moto ...