LIVE Nadal-Zverev 3-4, Roland Garros 2022 in DIRETTA: il tedesco è avanti di un break nel primo set (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 PER LA PRIMA VOLTA NEL MATCH SI VOLA AI VANTAGGI! 40-30 Gran prima di Zverev. 30-30 Risposta in rete del classe 1986. 15-30 Nadal sale di rendimento in risposta: gran rovescio profondo che mette in difficoltà Zverev. 15-15 Errore in uscita dal servizio del tedesco. 15-0 Zverev non ha problemi al servizio dal lato del diritto. 3-4 LARGO DI POCO IL DIRITTO IN PASSANTE DI Zverev! 40-0 Lo spagnolo comanda il punto in uscita dal servizio. 30-0 PASSANTE DI Nadal CHE SFRUTTA LA DIAGONALE LASCIATA LIBERA DA Zverev 15-0 Gran scambio vinto da Nadal sulla diagonale di rovescio. 2-4 Game a zero di Zverev. 40-0 Gran prima del ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 PER LA PRIMA VOLTA NEL MATCH SI VOLA AI VANTAGGI! 40-30 Gran prima di. 30-30 Risposta in rete del classe 1986. 15-30sale di rendimento in risposta: gran rovescio profondo che mette in difficoltà. 15-15 Errore in uscita dal servizio del. 15-0non ha problemi al servizio dal lato del diritto. 3-4 LARGO DI POCO IL DIRITTO IN PASSANTE DI! 40-0 Lo spagnolo comanda il punto in uscita dal servizio. 30-0 PASSANTE DICHE SFRUTTA LA DIAGONALE LASCIATA LIBERA DA15-0 Gran scambio vinto dasulla diagonale di rovescio. 2-4 Game a zero di. 40-0 Gran prima del ...

