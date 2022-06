LIVE MotoGP, GP Catalogna 2022 in DIRETTA: Rins domina la FP1 su Vinales e Morbidelli. 10° Bastianini, 14° Bagnaia. Alle 14.10 la FP2 (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.51 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi Alle ore 14.10 per la FP2. Si inizierà a fare sul serio al Montmelò con la caccia alla top10! Grazie e buon proseguimento di giornata. 10.49 Ottima FP1 per Franco Morbidelli. Il portacolori della Yamaha, finalmente, ha messo in mostra un buon feeling con la sua M1. Sarà in grado di ripetersi anche nei prossimi turni? 10.47 Alex Rins ha dominato la scena della FP1 con la scelta della doppia media finale. Il padrone di casa ha chiuso con 195 millesimi sul conterraneo Vinales, che ha preceduto per una volta Aleix Espargarò. 10.45 Si ferma in 13a posizione Fabio Quartararo a un secondo esatto da Rins, mentre ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.51 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarviore 14.10 per la FP2. Si inizierà a fare sul serio al Montmelò con la caccia alla top10! Grazie e buon proseguimento di giornata. 10.49 Ottima FP1 per Franco. Il portacolori della Yamaha, finalmente, ha messo in mostra un buon feeling con la sua M1. Sarà in grado di ripetersi anche nei prossimi turni? 10.47 Alexhato la scena della FP1 con la scelta della doppia media finale. Il padrone di casa ha chiuso con 195 millesimi sul conterraneo, che ha preceduto per una volta Aleix Espargarò. 10.45 Si ferma in 13a posizione Fabio Quartararo a un secondo esatto da, mentre ...

SkySportMotoGP : ?? GRAZIE VALE ?? Ritirato il numero 46 ?? Momento emozionante al Mugello ? ?? Gara LIVE su Sky Sport MotoGP domenica a… - SkySportMotoGP : ?? Ritirato il 46 di Rossi ?? La cerimonia al Mugello ? - gponedotcom : Alex mette la sua Suzuki davanti ad un ottimo Maverick con l'Aprilia. Finalmente si rivede al top Morbidelli, con A… - corsedimoto : MOTOGP LIVE - Ribaltone nella FP1 in Catalunya: la Suzuki comanda, solo una Ducati in top 10. #Corsedimoto… - igorducati : RT @SkySportMotoGP: ? Morbidelli miglior tempo nelle #FP1 (-22' ??) ?? Piloti in pista a Barcellona LIVE ? -