L’Isola dei Famosi 16 stasera 3 Giugno non andrà in onda: perché e quando torna (Di venerdì 3 giugno 2022) Il venerdì ormai è diventato un appuntamento abituale con L’Isola dei Famosi 16. Ma questa settimana non sarà così. Scopriamo che cos’è successo e quando ritornerà sui nostri teleschermi. Leggi anche: Dove vedere le repliche delL’Isola dei Famosi 16 Isola dei Famosi 16: il 3 Giugno non va in onda Il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi ha avuto uno stop. Inizialmente il doppio appuntamento del lunedì e del venerdì doveva concludersi qualche settimana fa. Ma poi, Mediaset aveva deciso di mandare in onda la diretta del venerdì contro The Band e Domenica In Show. Sebbene gli ascolti non siano stati granché differenti da quelli del lunedì, la rete ha deciso di non mandare in onda L’Isola 16 ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 3 giugno 2022) Il venerdì ormai è diventato un appuntamento abituale condei16. Ma questa settimana non sarà così. Scopriamo che cos’è successo eritornerà sui nostri teleschermi. Leggi anche: Dove vedere le repliche deldei16 Isola dei16: il 3non va inIl reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi ha avuto uno stop. Inizialmente il doppio appuntamento del lunedì e del venerdì doveva concludersi qualche settimana fa. Ma poi, Mediaset aveva deciso di mandare inla diretta del venerdì contro The Band e Domenica In Show. Sebbene gli ascolti non siano stati granché differenti da quelli del lunedì, la rete ha deciso di non mandare in16 ...

Advertising

vigilidelfuoco : #Stromboli (ME) #incendio boschivo, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per l’#incendio che sta coinvolgendo la… - tuttopuntotv : L’Isola dei Famosi 16 stasera 3 Giugno non andrà in onda: perché e quando torna #isola #IsoladeiFamosi - glinguaglossa : RT @glinguaglossa: - AndreaR09527214 : #isola Vapor è sorpreso dalla veemenza con la quale Nick esprime un'opinione in merito agli orari dei pasti. Instil… - infoitcultura : L'isola dei famosi, ufficiale: Roger non ce l'ha fatta -