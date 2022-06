L'inceneritore a Roma non ammette scivoloni, una sfida che va oltre Roberto Gualtieri (Di venerdì 3 giugno 2022) Ricordate il finale del film «Alla ricerca di Nemo»? I pesci «prigionieri» nell'acquario escogitarono un modo per fuggire. Durante la pulizia dell'apparecchio, riposti in delle buste di plastica piene d'acqua, nuotando «a tutta birra» riuscirono a saltare dalla finestra e a raggiungere il mare. Non avevano pensato però a chi o come potesse liberarli da quelle buste. «E adesso?». È la frase finale del film. E quella che certamente deve aver pronunciato il sindaco capitolino, Roberto Gualtieri, quando il suo staff lo ha messo al corrente che il terreno individuato per la realizzazione del termovalorizzatore potrebbe non essere idoneo. Un problema tecnico che rischia però di diventare un enorme ostacolo politico. E già perché l'ampio consenso dimostrato nei confronti della decisione storica di realizzare un inceneritore per rendere ... Leggi su iltempo (Di venerdì 3 giugno 2022) Ricordate il finale del film «Alla ricerca di Nemo»? I pesci «prigionieri» nell'acquario escogitarono un modo per fuggire. Durante la pulizia dell'apparecchio, riposti in delle buste di plastica piene d'acqua, nuotando «a tutta birra» riuscirono a saltare dalla finestra e a raggiungere il mare. Non avevano pensato però a chi o come potesse liberarli da quelle buste. «E adesso?». È la frase finale del film. E quella che certamente deve aver pronunciato il sindaco capitolino,, quando il suo staff lo ha messo al corrente che il terreno individuato per la realizzazione del termovalorizzatore potrebbe non essere idoneo. Un problema tecnico che rischia però di diventare un enorme ostacolo politico. E già perché l'ampio consenso dimostrato nei confronti della decisione storica di realizzare unper rendere ...

