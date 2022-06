L’Aquila, sesso in confessionale: i due amanti fuggono nudi (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu – sesso in confessionale, e non solo. Una “notte da incubo” la definiscono le suore di un monastero de L’Aquila, come riporta Tgcom24. sesso in confessionale e poi fuga (nudi) Nel cuore della notte, nel convento di San Basilio, nel pieno centro storico de L’Aquila, si odono gemiti. Effusioni che provengono dal confessionale, e che allertano le suore di clausura. Si recano sul posto e vedono una scena che ha del comico: due amanti che fuggono, di fretta, nudi, per uscire dalla Chiesa. Non solo l’accoppiamento proibito, però, sconvolge la vita del monastero. Le monache avevano infatti chaimato i carabinieri già un paio d’ore prima, quando altri due giovani erano saliti nel piano del ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu –in, e non solo. Una “notte da incubo” la definiscono le suore di un monastero de, come riporta Tgcom24.ine poi fuga () Nel cuore della notte, nel convento di San Basilio, nel pieno centro storico de, si odono gemiti. Effusioni che provengono dal, e che allertano le suore di clausura. Si recano sul posto e vedono una scena che ha del comico: dueche, di fretta,, per uscire dalla Chiesa. Non solo l’accoppiamento proibito, però, sconvolge la vita del monastero. Le monache avevano infatti chaimato i carabinieri già un paio d’ore prima, quando altri due giovani erano saliti nel piano del ...

