Ladri di bagagli a Fiumicino | blitz della polizia di Frontiera

(Di venerdì 3 giugno 2022) Il colpo primapartenza del volo per Malta, fermati due addetti ai. Mentre uno controllava le valigie in cerca di denaro e gioielli, il secondo faceva da palo in pista

Advertising

Fino a cogliere in flagrante i duedi, dipendenti di una ditta di handling. IL VOLO PER MALTA La vittima del furto, una passeggera diretta a Malta lo scorso venerdì, è stata subito ...Fino a cogliere in flagrante i duedi, dipendenti di una ditta di handling. Fiumicino, derubano uno sceicco al gate dell'aeroporto (ma non spengono il Gps di un telefonino): arrestati ...Con la ripresa del turismo e del traffico aereo, ecco che tornano, puntuali, i furti nei bagagli. A Fiumicino sono stati arrestati due facchini colti a rubare all'interno dei bagagli ...All’interno della stiva, uno degli addetti al carico bagagli stava aprendo una dopo l’altra le valigie griffate. Il complice invece era rimasto a terra, sotto il Boeing in pista e ...