Johnny Depp ha dato dei consigli ad una pub manager incinta: "Nessuno di noi riusciva crederci" (Di venerdì 3 giugno 2022) Lauren Whittington ha riferito che Johnny Depp ha lasciato il pub 'circa un'ora prima del verdetto' e che 'le ha dato una serie di consigli sulla gravidanza e su come vivere la nascita della figlia'. Una pub manager incinta ha rivelato i dettagli relativi ad una conversazione personale che ha avuto con Johnny Depp poco prima della sua vittoria in tribunale: durante un'intervista con ITV News Tyne Tees, pubblicata giovedì, Lauren Whittington ha ricordato che Depp, 58 anni, ha visitato la Bridge Tavern di Newcastle, in Inghilterra. "Nessuno di noi riusciva crederci", ha detto la Whittington all'outlet, aggiungendo che l'attore di Pirati dei Caraibi "è passato inosservato ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 3 giugno 2022) Lauren Whittington ha riferito cheha lasciato il pub 'circa un'ora prima del verdetto' e che 'le hauna serie disulla gravidanza e su come vivere la nascita della figlia'. Una pubha rivelato i dettagli relativi ad una conversazione personale che ha avuto conpoco prima della sua vittoria in tribunale: durante un'intervista con ITV News Tyne Tees, pubblicata giovedì, Lauren Whittington ha ricorche, 58 anni, ha visitato la Bridge Tavern di Newcastle, in Inghilterra. "di noi", ha detto la Whittington all'outlet, aggiungendo che l'attore di Pirati dei Caraibi "è passato inosservato ...

Advertising

lapoelkann_ : Sono molto contento per Johnny Depp. Era stato ingiustamente condannato prima della sentenza da alcuni media che lo… - Agenzia_Ansa : FLASH I Johnny Depp ha vinto: l'ex moglie Amber Heard lo ha diffamato #ANSA - matteosalvinimi : Mentre in Italia la “giustizia” mette in galera tre innocenti al giorno, oggi compreso, negli Stati Uniti a Johnny… - orahounbelnick : @yccade @pensieri_strani @JonesMusic98 Esatto, comunque se lui non era Johnny Depp come ne sarebbe uscito? Questo… - CosenzaChannel : Johnny Depp vince il processo contro l'ex moglie: «Torno a vivere mia vita» -