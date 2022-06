Iss, in diminuzione incidenza, Rt e occupazione terapie intensive (Di venerdì 3 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Scende l'incidenza settimanale a livello nazionale: 207 ogni 100.000 abitanti (27/05/2022 -02/06/2022) vs 261 ogni 100.000 abitanti (20/05/2022 -26/05/2022). Lo rivela il monitoraggio della cabina di regina dell'Istituto Superiore di Sanità in merito al Covid-19. Nel periodo 10 maggio – 23 maggio 2022, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,82 (range 0,76-0,88), in diminuzione rispetto alla settimana precedente. L'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è al di sotto della soglia epidemica e in diminuzione rispetto alla settimana precedente: Rt=0,78 (0,75-0,82) al 23/05/2022 vs Rt=0,83 (0,80-0,86) al 17/5/2022. Il tasso di occupazione in terapia intensiva scende al 2,3% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 02 giugno) vs il 2,6% (rilevazione ... Leggi su iltempo (Di venerdì 3 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Scende l'settimanale a livello nazionale: 207 ogni 100.000 abitanti (27/05/2022 -02/06/2022) vs 261 ogni 100.000 abitanti (20/05/2022 -26/05/2022). Lo rivela il monitoraggio della cabina di regina dell'Istituto Superiore di Sanità in merito al Covid-19. Nel periodo 10 maggio – 23 maggio 2022, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,82 (range 0,76-0,88), inrispetto alla settimana precedente. L'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è al di sotto della soglia epidemica e inrispetto alla settimana precedente: Rt=0,78 (0,75-0,82) al 23/05/2022 vs Rt=0,83 (0,80-0,86) al 17/5/2022. Il tasso diin terapia intensiva scende al 2,3% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 02 giugno) vs il 2,6% (rilevazione ...

