Highlights Ruud-Cilic 3-6 | 6-4 | 6-2 | 6-2 | Roland Garros 2022 VIDEO

(Di venerdì 3 giugno 2022) Glicompleti della sfida tra Caspere Marin, valevole come semifinale dele terminata con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-2, 6-2. Straordinaria prestazione del tennista di Oslo, abile a rimontare un set a un avversario on fire per almeno un parziale e mezzo. Il croato, dal canto suo, non è riuscito a tener testa all’opponente sino in fondo, non elevando il ritmo nei momenti decisivi, ma, anzi, cadendo in errore troppo spesso nei frangenti cruciali.sfiderà Rafael Nadal in finale a Parigi, sul palcoscenico del Philippe-Chatrier; di seguito ildegli scambi salienti del confronto tra il norvegese e il croato, valido per il penultimo atto del torneo....

In alternativa, anche Sportface.it seguirà la finale trae Nadal. Il nostro sito garantirà una diretta testuale ai propri lettori e li accompagnerà con news, approfondimenti,e ...In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti eper quanto concerne lo scontro tra il norvegesee il croato Cilic. Ruud regola Rune e va in semifinale: gli highlights in 3' Casper Ruud sfiderà Marin Cilic nel contesto della sfida valevole come semifinale del tabellone principale del Roland Garros 2022. Come e quando seguire il match in diretta ...Highlights Ruud-Rune 6-1 4-6 7-6(2) 6-3, ottavi di finale Roland Garros 2022 (VIDEO). by Antonio Sepe 11. Il video con gli highlights del match Ruud-Rune 6-1 4-6 7-6(2) 6-3, valido per i quarti di fin ...