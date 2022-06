Giubileo di platino: Elisabetta II e il forfait alla liturgia nella Cattedrale di St. Paul, tornano interrogativi sulla sua salute (Di venerdì 3 giugno 2022) Secondo i commentatori britannici sarebbe già iniziata la transizione di alcuni poteri a favore del principe Carlo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 3 giugno 2022) Secondo i commentatori britannici sarebbe già iniziata la transizione di alcuni poteri a favore del principe Carlo L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Agenzia_Ansa : FOTO | Le smorfie dei principi George, Louis e Charlotte, protagonisti, negli scatti dei fotografi, del Giubileo d… - repubblica : Regno Unito, malessere per la Regina Elisabetta che domani dara' forfait al Giubileo di Platino - Adnkronos : Malessere per la #reginaElisabetta, domani non sarà a messa del Giubileo di platino. #ultimora - gipsy1966 : RT @ilCoperchio: Giubileo di platino della Regina Elisabetta II. La guerra in Ucraina passa in secondo piano. Già ... - Davide65203015 : Giubileo di platino. Cazzarola, quanta gente scema che c'è al mondo. -