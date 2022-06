(Di venerdì 3 giugno 2022) "Le difficoltà ci forgiano e ci fanno diventare più forti, ora bisogna parlare della suain campo, ma anche della sua generosità. In Nazionale anche chi non giocava, tra cui ...

Advertising

zazoomblog : Garbin: Brava Trevisan ha grande forza e determinazione - #Garbin: #Brava #Trevisan #grande - StraNotizie : Garbin: 'Brava Trevisan, ha grande forza e determinazione' - ledicoladelsud : Garbin: “Brava Trevisan, ha grande forza e determinazione” - fisco24_info : Garbin: 'Brava Trevisan, ha grande forza e determinazione': (Adnkronos) - 'Le difficoltà ci forgiano e ci fanno div… - lifestyleblogit : Garbin: 'Brava Trevisan, ha grande forza e determinazione' - -

Adnkronos

A Parigi in ogni partita è cresciuta nel gioco e nella consapevolezza, è stata sempre più sicura di se e questo ha determinato il risultato bellissimo che ha tenuto", ha aggiunto lasu Martina ...Un grandisismo '' anche a Tatiana, che ha continuato a credere al progetto Italia al femminile anche in un momentos storico non proprio brillante. Non era scontato. Photo Credit: Getty ... Garbin: "Brava Trevisan, ha grande forza e determinazione" Sono le parole della capitana azzurra di Fed Cup Tathiana Garbin parlando all'Adnkronos di Martina Trevisan e delle altre azzurre. "Quella di Martina al Roland Garros è stata una semifinale ...Roma, 3 giu. (Adnkronos) – “E’ normale avere dei cicli, dei momenti di attesa, la cosa importante è non mollare. Un po’ di anni fa era difficile credere in queste ragazze, la federazione le ha sostenu ...