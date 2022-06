F1 | Mohammed bin Sulayem | “Uno dei nostri valori fondamentali è la neutralità”

Leggi su oasport

(Di venerdì 3 giugno 2022)binha parlato della situazione che sta vivendo la massima formula dopo l’emergenza sanitaria. Il motorsport ha ripreso a marciare a pieno regime, dal luglio 2020 non ci si è di fatto più fermati fino ad oggi. Il Presidente della FIA ha rilasciato alla stampa come riporta ‘Speedweek.com’: “Il COVID-19 ha modificato gli atteggiamenti delle persone. Le persone vogliono divertirsi di nuovo e godersi la vita come prima della pandemia. Credo anche che ora tutto sia meno per scontato”. Il successore di Jean Todt ha continuato dicendo: “La Formula 1 sta vivendo un boom anche grazie agli USA. Sta succedendo qualcosa di diverso rispetto al passato. Dobbiamo mantenere questo slancio che abbiamo ottenuto insieme al CEO di Formula 1 Stefano Domenicali”. Il numero uno della FIA ha concluso dicendo: “Uno dei...