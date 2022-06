(Di venerdì 3 giugno 2022) MONTMELO' (SPAGNA) (ITALPRESS) – Duepoi tre Ducati. La sorte del GP della Catalogna sembra segnata con le due case che si batteranno per vincere questa tappa del Motomondiale. Per ora comanda Aleix Espargarò (1'39?402) e sopravanza di 303 millesimi Maverick Vinales, il primo a scendere sotto il muro dell'1'40”. Dopo leecco le Ducati con Bastianini ottimo terzo (+0.488), Pecco Bagnaia quarto (+0.548) e Jorge Martin quinto (+0.587). Al sesto posto la Ktm di Brad Binder, migliorata tantissimo nel finale della sessione pomeridiana. Subito dopo ancora Ducati con Jack Miller, poi Alex Rins, velocissimo nella FP1. Solo nono Fabio Quartararo con la sua Yamaha, decimo Johann Zarco. Undicesimo Franco Morbidelli.(ITALPRESS).

Advertising

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Duetto Aprilia nelle seconde libere del Gp di Catalunya - - ItaliaNotizie24 : Duetto Aprilia nelle seconde libere del Gp di Catalunya - Italpress : Duetto Aprilia nelle seconde libere del Gp di Catalunya -

La Riviera

... Alfa Romeo Giulia Gt, Giulia nuova super Alfetta, Giulietta TI, GTV, 2000 Berlina,e ...spazio per seguire la moto GP che ha visto il trionfo della Ducati ma anche il terzo posto per l',...... Alfa Romeo Giulia Gt, Giulia nuova super Alfetta, Giulietta TI, GTV, 2000 Berlina,e ...spazio per seguire la moto GP che ha visto il trionfo della Ducati ma anche il terzo posto per l',... Reggio Calabria: Lillo Cavallo omaggiato con gran successo MONTMELO' (SPAGNA) (ITALPRESS) - Due Aprilia poi tre Ducati. La sorte del GP della Catalogna sembra segnata con le due case che si batteranno per vincere q ...