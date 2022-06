Cristiano Ronaldo: «Felice allo United, torneremo a vincere dei trofei» (Di venerdì 3 giugno 2022) . Le parole del fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo ha parlato in un’intervista rilasciata ai canali ufficiale del Manchester United. TEN HAG – «So che ha fatto un lavoro fantastico per l’Ajax e che è un allenatore esperto, ma dobbiamo dargli tempo e le cose devono cambiare, come vuole lui. Gli auguro il meglio e speriamo che il prossimo anno vinceremo dei trofei». MANCHESTER United – «Quando sono tornato è stato incredibile. La sensazione di essere ad Old Trafford, è stato bello sentire i tifosi. Ero e sono tuttora molto Felice di essere qui. Non inseguo i record ma i record inseguono me». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 giugno 2022) . Le parole del fuoriclasse portogheseha parlato in un’intervista rilasciata ai canali ufficiale del Manchester. TEN HAG – «So che ha fatto un lavoro fantastico per l’Ajax e che è un allenatore esperto, ma dobbiamo dargli tempo e le cose devono cambiare, come vuole lui. Gli auguro il meglio e speriamo che il prossimo annomo dei». MANCHESTER– «Quando sono tornato è stato incredibile. La sensazione di essere ad Old Trafford, è stato bello sentire i tifosi. Ero e sono tuttora moltodi essere qui. Non inseguo i record ma i record inseguono me». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

realvarriale : Nel 2018 @realmadrid vinse la 13ma @ChampionsLeague. Lo stesso anno cedette @Cristiano a @juventusfc. 115 milioni… - GoalItalia : 'Manchester è il posto giusto per vincere' ?? 'La cosa più importante è provare a vincere partite, campionati e c… - tancredipalmeri : BOOM! Cristiano Ronaldo contacted by Roma! (via Il Messaggero, biggest Rome paper) - MphoTlouu : RT @ChampionsLeague: Cristiano Ronaldo scored twice in the final, #OTD in 2017 ???? #UCLfinal | #UCL - ElMaestroCon10 : RT @GabrielBran6: @C_ray_P ?????????????? : Paul Gascoigne ???? : Guti ???? : Roberto Baggio ???? : Michael Ballack ???? : Eric Cantona ???? : Cristiano Ro… -