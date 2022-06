Advertising

GiaPettinelli : Covid: Francia, risalgono contagi dopo mesi, timori ripresa - TuttoQuaNews : RT @qn_giorno: #COVID risalita dei contagi in Francia: perché succede, il ruolo delle sottovarianti - Esteri - iconanews : Covid: Francia, risalgono contagi dopo mesi, timori ripresa - qn_giorno : #COVID risalita dei contagi in Francia: perché succede, il ruolo delle sottovarianti - Esteri -

Agenzia ANSA

Improvvisa risalita indei contagi quotidiani di- 19, dopo molte settimane di continua discesa pur in totale assenza ormai di ogni precauzione. Le mascherine sono infatti ormai scomparse anche dai trasporti ..., salgono i contagi inImprovvisa risalita indei contagi quotidiani, dopo molte settimane di continua discesa pur in totale assenza ormai di ogni precauzione. Le mascherine sono ... Covid: Francia, risalgono contagi dopo mesi, timori ripresa - Europa Improvvisa risalita in Francia dei contagi quotidiani di Covid-19, dopo molte settimane di continua discesa pur in totale assenza ormai di ogni precauzione. (ANSA) ...Da lunedì percentuali di positività in aumento nella popolazione, di ritorno da un lungo ponte festivo. Gli epidemiologi: colpa delle mutazioni di Omicron ...