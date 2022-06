Cingolani “Indipendenti dal gas russo entro il 2024”

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 3 giugno 2022) TRENTO (ITALPRESS) – L'embargo parziale sul petrolio“non partirà domani, passeranno dei mesi, per l'Italia non è un grosso problema; il nostro problema riguarda il gas, e di embargo di gas ancora non si è discusso in Europa, nel frattempo noi abbiamo diversificato le fonti di approvvigionamento con accordi con altri Paesi”. Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto, intervistato da Maria Latella nell'ambito del Festival dell'Economia di Trento. Il ministro ha aggiunto che quest'anno arriverà da Paesi diversi dalla Russia gas per 1 miliardo di metri cubi. “L'anno prossimo – ha spiegato– 18 miliardi di metri cubi e, nell'inverno-2025 dovremmo esseredal gas”. Nel frattempo, ha concluso, “dovremmo risparmiare il consumo ...