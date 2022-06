(Di venerdì 3 giugno 2022) (Adnkronos) – La, con i suoi amori e tradimenti, passioni e riflessioni, vittorie e sconfitte, e oggi anche con l a… Il concerto di Claudioalle Terme di, stasera in ‘prima assoluta’ per l’apertura ufficiale della stagione estiva del Teatro dell’Opera di Roma – cui seguiranno altre undici serate nella sua città in questo mese, fino al 19 giugno, e poi la mini tournée di luglio in altri due posti iconici come il Teatro Greco di Siracusa e l’Arena di Verona – contiene nella sua proposta musicale spunti che vanno dai sentimenti più reconditi ai drammi di oggi più eclatanti.Note – tutti su!’ è il titolo che richiama ilnote – Solo!’ del concerto voce e pianoforte tenuto a inizio anno proprio al Teatro dell’Opera di Roma Il cantautore ...

Advertising

fisco24_info : Baglioni a Caracalla, 'Dodici note' tra la vita e la guerra: (Adnkronos) - Nel concerto del cantautore romano, amor… - TV7Benevento : Baglioni a Caracalla, 'Dodici note' tra la vita e la guerra - - ledicoladelsud : Baglioni a Caracalla, ‘Dodici note’ tra la vita e la guerra - RebeccaChiadini : RT @saltasullavita: Tutto pronto per Claudio Baglioni a Caracalla - LocalPage3 : Baglioni a Caracalla, 'Dodici note' tra la vita e la guerra -

Finalmente in questa Notte di note romana si alza il sipario su Dodici note - Tutti su!, i dodici concerti di Claudioalle Terme diche il suo vasto e affezionatissimo pubblico ...Ancora prima di entrare in scena agià guarda avanti. 'L'idea di tornare a cantare in uno stadio c'è - ammette - ricordo bene la botta allo stomaco dell'ingresso all'Olimpico, ...Il concerto di Claudio Baglioni alle Terme di Caracalla, stasera in ‘prima assoluta’ per l’apertura ufficiale della stagione estiva del Teatro dell’Opera di Roma – cui seguiranno altre undici serate ...Finalmente in questa Notte di note romana si alza il sipario su Dodici note - Tutti su!, i dodici concerti di Claudio Baglioni alle Terme di Caracalla che il suo vasto e affezionatissimo pubblico ...