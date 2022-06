Assegno nucleo familiare: i nuovi importi da luglio a giugno 2023. Circolare e tabella (Di venerdì 3 giugno 2022) Con Circolare del 30 maggio l'Inps comunica i nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2022 - 30 giugno 2023, validi ai fini della corresponsione dell'Assegno per il nucleo familiare (ANF). I livelli di reddito familiare per il pagamento dell’ANF sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ogni anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La variazione percentuale calcolata dall’ISTAT tra il 2021 e il 2020 è risultata pari a + 1,9 per cento. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 3 giugno 2022) Condel 30 maggio l'Inps comunica ilivelli reddituali per il periodo 1°2022 - 30, validi ai fini della corresponsione dell'per il(ANF). I livelli di redditoper il pagamento dell’ANF sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1°di ogni anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La variazione percentuale calcolata dall’ISTAT tra il 2021 e il 2020 è risultata pari a + 1,9 per cento. L'articolo .

