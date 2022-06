Un posto al sole si ferma! Ufficiale lo stop: quando torna in onda la soap (Di giovedì 2 giugno 2022) Arriva lo stop Ufficiale per Un posto al sole, con la trasmissione che viene sospesa per la pausa estiva. Scopriamo quando questa tornerà in palinsesto. Con l’arrivo dell’estate si ferma anche ‘Un posto al sole’, che appunto andrà in vacanza e lascerà i telespettatori per un bel po’. Andiamo quindi a vedere quando tornerà in L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 2 giugno 2022) Arriva loper Unal, con la trasmissione che viene sospesa per la pausa estiva. Scopriamoquesta tornerà in palinsesto. Con l’arrivo dell’estate si ferma anche ‘Unal’, che appunto andrà in vacanza e lascerà i telespettatori per un bel po’. Andiamo quindi a vederetornerà in L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Pako24719247 : vedere di giorno quel che si è visto di notte, con il sole dove la prima volta pioveva, vedere le messi verdi, il f… - Daniele__26 : @EsteroFrancese @californiet Ah siamo livelli un posto al sole quindi qui - heydeIilah : RT @vieniasalvarmi: Ora capisco tutta la manfrina che c’è stata con Oj Simpson, letteralmente i processi vengono seguiti come puntate di un… - vieniasalvarmi : Ora capisco tutta la manfrina che c’è stata con Oj Simpson, letteralmente i processi vengono seguiti come puntate di un posto al sole - Valedance11 : RT @UPAS_Rai: Rivivi le #storie della #25esima #serie di #unpostoalsole con la puntata in onda al mattino su @RaiPremium online su @RaiPla… -