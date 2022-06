Tacchinardi | «se torna il primo Pogba sarà un valore aggiunto»

(Di giovedì 2 giugno 2022) Alessiocommenta il possibile ritorno diin bianconero. Le parole dell’ex centrocampista della Juve Intervistato dal Corriere dello Sport, Alessioha parlato così del ritorno di Paulalla Juventus. QUANTO CAMBIA LA JUVE CON– «Tanto. Ha classe, personalità, fisicità, fa gol. È un giocatore che cambia volto a una squadra e non solo a centrocampo, è uno di quei calciatori che spostano il livello. Perché ha fisico, personalità, classe, segna. Peròunsempre a patto che sia di nuovo ilche avevamo imparato a conoscere ai tempi della Juve, non quello degli ultimi anni». L'articolo proviene da Calcio News 24.

