Scambio Zielinski-Luis Alberto e l’idea su Mertens-Cavani: consiglio di Fedele al Napoli! (Di giovedì 2 giugno 2022) A Radio Marte nel corso trasmissione “Marte Sport Live”, è intervenuto Enrico Fedele. Ha parlato molto di calciomercato, toccando diversi argomenti. Si è subito espresso sullo Scambio Zielinski–Luis Alberto: “Dipendesse da me, non farei lo Scambio. A me piace molto Zielinski“. Fedele ha poi continuato: “Se fossi un dirigente del Napoli terrei Ospina, Koulibaly e prenderei Cavani al posto di Mertens“, e ha aggiunto: “Politano non lo terrei”. FOTO: Getty – Zielinski e Luis Alberto “Bernardeschi o Politano? Fisicamente Bernardeschi, tecnicamente Politano. Ero convinto che Bernardeschi potesse fare il terzino tipo Zambrotta“.Quest’anno sarebbe la scelta giusta ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 2 giugno 2022) A Radio Marte nel corso trasmissione “Marte Sport Live”, è intervenuto Enrico. Ha parlato molto di calciomercato, toccando diversi argomenti. Si è subito espresso sullo: “Dipendesse da me, non farei lo. A me piace molto“.ha poi continuato: “Se fossi un dirigente del Napoli terrei Ospina, Koulibaly e prendereial posto di“, e ha aggiunto: “Politano non lo terrei”. FOTO: Getty –“Bernardeschi o Politano? Fisicamente Bernardeschi, tecnicamente Politano. Ero convinto che Bernardeschi potesse fare il terzino tipo Zambrotta“.Quest’anno sarebbe la scelta giusta ...

