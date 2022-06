Perché puntare sull’alga kelp (Di giovedì 2 giugno 2022) Nella lista dei cibi amici dell’ambiente o climate-friendly, per dirla all’inglese, l’alga kelp sta scalando posizioni e conquistando i palati di tutto il mondo. Utilizzata da sempre nei piatti tradizionali della cucina orientale, oggi viene riscoperta grazie alle proprietà nutritive e alla sua essenza sostenibile. Fa bene a noi e al pianeta Alimento funzionale dall’alto potere nutritivo, ricco di sali minerali e vitamine del gruppo B, l’alga kelp è un importante asset per il movimento della nuova agricoltura etica. Al contrario della maggior parte delle materie prime più “tradizionali”, cresce rapidamente (fino a 61 cm al giorno) e non ha bisogno di fertilizzanti né di essere irrigata con acqua fresca per vivere rigogliosa. È inoltre fondamentale per arrestare il ritmo incalzante del riscaldamento globale, come ha raccontato Pia Winberg, ecologista ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 2 giugno 2022) Nella lista dei cibi amici dell’ambiente o climate-friendly, per dirla all’inglese, l’algasta scalando posizioni e conquistando i palati di tutto il mondo. Utilizzata da sempre nei piatti tradizionali della cucina orientale, oggi viene riscoperta grazie alle proprietà nutritive e alla sua essenza sostenibile. Fa bene a noi e al pianeta Alimento funzionale dall’alto potere nutritivo, ricco di sali minerali e vitamine del gruppo B, l’algaè un importante asset per il movimento della nuova agricoltura etica. Al contrario della maggior parte delle materie prime più “tradizionali”, cresce rapidamente (fino a 61 cm al giorno) e non ha bisogno di fertilizzanti né di essere irrigata con acqua fresca per vivere rigogliosa. È inoltre fondamentale per arrestare il ritmo incalzante del riscaldamento globale, come ha raccontato Pia Winberg, ecologista ...

