Mattarella, il messaggio per il 2 giugno: «Giuste le armi all’Ucraina aggredita. L’Italia costruisca la pace» (Di giovedì 2 giugno 2022) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio all’Altare della Patria con la deposizione di una corona d’alloro con nastro tricolore. La cerimonia si è svolta per il 76° anniversario della Repubblica e alla presenza delle più alte cariche istituzionali. Tra gli altri, c’erano il presidente del Consiglio Mario Draghi, il ministro della difesa Lorenzo Guerini, i presidenti di Senato e Camera Fico e Casellati. Nel messaggio inviato al capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone l’inquilino del Quirinale ha parlato della guerra in Ucraina: «L’attuale contesto internazionale ci interroga profondamente su come sia possibile garantire oggi il bene indivisibile della pace. Le aggressioni ai civili, le devastazioni delle città nel cuore della nostra Europa, pensavamo appartenessero a un passato ... Leggi su open.online (Di giovedì 2 giugno 2022) Il presidente della Repubblica Sergioha reso omaggio all’Altare della Patria con la deposizione di una corona d’alloro con nastro tricolore. La cerimonia si è svolta per il 76° anniversario della Repubblica e alla presenza delle più alte cariche istituzionali. Tra gli altri, c’erano il presidente del Consiglio Mario Draghi, il ministro della difesa Lorenzo Guerini, i presidenti di Senato e Camera Fico e Casellati. Nelinviato al capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone l’inquilino del Quirinale ha parlato della guerra in Ucraina: «L’attuale contesto internazionale ci interroga profondamente su come sia possibile garantire oggi il bene indivisibile della. Le aggressioni ai civili, le devastazioni delle città nel cuore della nostra Europa, pensavamo appartenessero a un passato ...

Advertising

Quirinale : Messaggio del Presidente #Mattarella ???? ai Prefetti d'Italia in occasione della #FestadellaRepubblica:… - Agenzia_Ansa : Mattarella: 'Ora riforme per non dissipare le opportunità del Pnrr'. Il presidente della Repubblica in un messaggi… - Agenzia_Ansa : 2 GIUGNO | 'La Repubblica è impegnata a costruire condizioni di pace e le sue Forze Armate, sulla base dei mandati… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: 2 GIUGNO | 'La Repubblica è impegnata a costruire condizioni di pace e le sue Forze Armate, sull… - LaRagione_eu : 'La pace non si impone da sola ma è frutto della volontà e dell’impegno concreto degli uomini e degli Stati', ha sc… -